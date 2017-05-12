Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске начинаются с 14 мая

Окончание испытаний запланировано на 26 мая. VN.ru публикует список улиц, попавших под отключение воды.

По мере устранения дефектов возможны подключения отдельных кварталов. На точечных участках левого берега и правого отключения начались еще 12 мая, горячую воду отключили с 9.00 до 16.00 того же дня. Отдельные здания правого берега отключат 19 мая с 8.30 до 16.30.

Начало расхолаживания сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнется с 04.00 часов 14 мая. Масштабные отключения запланированы на правом берегу Новосибирска в Центральном, Дзержинском, Калининском, Железнодорожном, Заельцовском, Октябрьском, Первомайском и Советском районе.

Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей, которые проводит СИБЭКО с 15 по 26 мая. Подключение горячей воды по отдельным домам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

— В целях организованного перехода на летний режим работы испытания сетей будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов. Последние этапы испытаний, связанные с отключением потребителей, будут закончены в июле 2017 года, — говорится в сообщении СИБЭКО.