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09:07 (мск), источник: VN.ru

Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске начинаются с 14 мая

Массовое отключение горячей воды на правом берегу Новосибирска начнется с 4 утра 14 мая. Это связано с испытанием теплосетей, которые проводит СИБЭКО.

Окончание испытаний запланировано на 26 мая. VN.ru публикует список улиц, попавших под отключение воды.

По мере устранения дефектов возможны подключения отдельных кварталов. На точечных участках левого берега и правого отключения начались еще 12 мая, горячую воду отключили с 9.00 до 16.00 того же дня. Отдельные здания правого берега отключат 19 мая с 8.30 до 16.30.

Начало расхолаживания сетевой воды и снижение температуры горячей воды начнется с 04.00 часов 14 мая. Масштабные отключения запланированы на правом берегу Новосибирска в Центральном, Дзержинском, Калининском, Железнодорожном, Заельцовском, Октябрьском, Первомайском и Советском районе.

Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей, которые проводит СИБЭКО с 15 по 26 мая. Подключение горячей воды по отдельным домам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

— В целях организованного перехода на летний режим работы испытания сетей будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов. Последние этапы испытаний, связанные с отключением потребителей, будут закончены в июле 2017 года, — говорится в сообщении СИБЭКО.

Уточнить информацию о начале и конце отключения воды по конкретному адресу можно с помощью муниципального онлайн-сервиса «Мой Новосибирск». Для этого достаточно выбрать свой адрес и в графе «Подробнее» посмотреть информацию «Текущие отключения систем жизнеобеспечения».

Самые длительные сроки отключения горячей воды: с 14 мая по 26 мая (максимальный срок) ожидают жителей районов, находящихся в зоне действия ТЭЦ-5

Центральный район: ул. Военная, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатская, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромская, Каменская, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советская, Фрунзе.

Железнодорожный район: ул. 1905 года, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Советская, Челюскинцев, Шамшурина, Вокзальная магистраль.

Заельцовский район: Линейный ж/м, ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону р. Обь.

Дзержинский район: ул. Айвазовского, Б. Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжская, Волочаевская, Гоголя, Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, Доватора, Есенина, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальная, Ползунова, Селезнева, Толбухина, Трикотажная.

Октябрьский район: ул. Автогенная, Б. Богаткова, Белинского, Воинская, Грибоедова, Долидовича, Дунайская, Карла Либкнехта, Кирова, Коммуностроевская, Кошурникова, Крамского, Ленинградская, Лескова, Лобова, Московская, Нижегородская, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Пролетарская, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, Восточный жилой массив, Ключ-Камышенское плато, Вилюйская и Выборная.

Первомайский район: ул. Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайская, Пожарского, Тельмана, Физкультурная, Чапаева, Эйхе.

С 14 по 18 мая (максимальный срок) пройдут испытания котельной КРК цех № 2 по ул. Софийская.

Советский район: по ул. Ветлужская, Гидромонтажная, Динамовцев, Красноуфимская, Летняя, Молодости, Мухачева, Нагорная, Новоморская, Печатников, Приморская, Сердюкова, Смоленская, Софийская, Энгельса, 40 лет Комсомола.

С 14 по 21 мая (максимальный срок) проходит испытания Калининская газовая котельная:

Микрорайон «Снегири»: ул. Тайгинская, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная; микрорайон «Родники»: ул. Кочубея, ул. Родники, ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Свечникова, ул. Гребенщикова.

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