Омичам выплатили 22 млн рублей долгов по зарплате
Тем не менее работодатели должны своим сотрудникам еще 6,5 млн рублей.
Тем не менее работодатели должны своим сотрудникам еще 6,5 млн рублей.
По данным Омскстата на 1 мая, в регионе заметно уменьшилась просроченная задолженность по заработной плате, составив 6,5 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем размер долга снизился на 22 млн рублей.
В частности, на обрабатывающих предприятиях работникам должны 3,05 млн рублей, или в среднем почти по 90 тысяч рублей в расчете на одного сотрудника, перед которым копится просрочка. По 7,4 тысячи рублей должны в компаниях, обеспечивающих водоснабжение, сбор и утилизацию отходов, ликвидацию загрязнений. В общей сложности это еще около 200 тысяч рублей. В сфере образования сотрудникам задолжали 2,2 млн рублей, или по 54,6 тысячи.
По этим категориям долги снизились. С другой стороны, в 9,5 раза выросла просроченная задолженность работникам транспортных предприятий — до 1,04 млн рублей, или в среднем по 13 тысяч рублей на одного сотрудника.