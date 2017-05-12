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09:08 (мск), источник: Om1.ru

Омичам выплатили 22 млн рублей долгов по зарплате

Тем не менее работодатели должны своим сотрудникам еще 6,5 млн рублей.

Источник: Om1.ru

По данным Омскстата на 1 мая, в регионе заметно уменьшилась просроченная задолженность по заработной плате, составив 6,5 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем размер долга снизился на 22 млн рублей.

В частности, на обрабатывающих предприятиях работникам должны 3,05 млн рублей, или в среднем почти по 90 тысяч рублей в расчете на одного сотрудника, перед которым копится просрочка. По 7,4 тысячи рублей должны в компаниях, обеспечивающих водоснабжение, сбор и утилизацию отходов, ликвидацию загрязнений. В общей сложности это еще около 200 тысяч рублей. В сфере образования сотрудникам задолжали 2,2 млн рублей, или по 54,6 тысячи.

По этим категориям долги снизились. С другой стороны, в 9,5 раза выросла просроченная задолженность работникам транспортных предприятий — до 1,04 млн рублей, или в среднем по 13 тысяч рублей на одного сотрудника.

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