Екатеринбургские памятники скупают олигархи
С молотка ушел дом купца Кудряшова.
С молотка ушел дом купца Кудряшова.
Дом купца Кудряшова в Екатеринбурге приобрел Уральский финансовый холдинг, которым руководит известный
Заявки на покупку памятника архитектуры (Хохрякова, 24) также подавали ООО «Ориен» и… сам Олег Гусев, фамилия которого отдельно значится в списке участников. Объект ушел с молотка за 23 миллиона 184 тысячи рублей, то есть всего на 1 миллион 104 тысячи рублей дороже стартовой цены. Стоит добавить, что Уральский финансовый холдинг еще до аукциона арендовал один из офисов в этом здании.
Вместе с домом купца Кудряшова на продажу были выставлены еще три объекта культурного наследия: «Господский дом в саду» на Кирова, 32 (он же дом управляющего
Кроме того, на сайте torgi.gov.ru в списке лотов есть и другие памятники архитектуры, выставленные Распорядительной дирекцией МУГИСО на продажу. Среди них — деревянный дом в стиле модерн на Вайнера, 64 (принадлежавший купеческому семейству Феофановых) и жилой дом на Февральской Революции, 37а. Оба объекта находятся в разрушенном состоянии. Но если на руины особняка Феофановых покупателей в итоге так и не нашлось, то на аукцион по второму объекту заявились сразу три участника: частный предприниматель Сабина Юшакова, ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» и ООО «Екатеринбург-СИТИ» — дочерняя структура УГМК, выступающая заказчиком и инвестором застройки одноименного делового квартала в границах улиц Февральской Революции, Бориса Ельцина и Челюскинцев. Кто из них в итоге станет собственником памятника, решится 16 мая.