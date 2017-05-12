Екатеринбургские памятники скупают олигархи

Дом купца Кудряшова в Екатеринбурге приобрел Уральский финансовый холдинг, которым руководит известный экс-банкир, в прошлом зампредседателя правительства Свердловской области Олег Гусев. Информация об итогах аукциона, состоявшегося 10 мая, размещена на портале torgi.gov.ru.

Заявки на покупку памятника архитектуры (Хохрякова, 24) также подавали ООО «Ориен» и… сам Олег Гусев, фамилия которого отдельно значится в списке участников. Объект ушел с молотка за 23 миллиона 184 тысячи рублей, то есть всего на 1 миллион 104 тысячи рублей дороже стартовой цены. Стоит добавить, что Уральский финансовый холдинг еще до аукциона арендовал один из офисов в этом здании.

Вместе с домом купца Кудряшова на продажу были выставлены еще три объекта культурного наследия: «Господский дом в саду» на Кирова, 32 (он же дом управляющего Верх-Исетским заводом) и два помещения по адресу Сакко и Ванцетти — дом крестьянина Панова (№ 23а) и особняк купца Лебедева (№ 25а). Из-за отсутствия заявок аукцион по «сдвоенному дому» на Сакко и Ванцетти признан несостоявшимся. За право владеть «Господским домом в саду» решили побороться ООО «СК-Инвест» (арендующее офис в этом здании) и предприниматель Василий Устякин. Торги по этому объекту пройдут 15 мая.

Кроме того, на сайте torgi.gov.ru в списке лотов есть и другие памятники архитектуры, выставленные Распорядительной дирекцией МУГИСО на продажу. Среди них — деревянный дом в стиле модерн на Вайнера, 64 (принадлежавший купеческому семейству Феофановых) и жилой дом на Февральской Революции, 37а. Оба объекта находятся в разрушенном состоянии. Но если на руины особняка Феофановых покупателей в итоге так и не нашлось, то на аукцион по второму объекту заявились сразу три участника: частный предприниматель Сабина Юшакова, ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» и ООО «Екатеринбург-СИТИ» — дочерняя структура УГМК, выступающая заказчиком и инвестором застройки одноименного делового квартала в границах улиц Февральской Революции, Бориса Ельцина и Челюскинцев. Кто из них в итоге станет собственником памятника, решится 16 мая.