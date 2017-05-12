Bloomberg: Саудовская Аравия вложит $40 млрд в экономику США

Так Саудовская Аравия планирует перезапустить отношения с новой администрацией США после сложностей с предыдущей администрацией президента США Барака Обамы, которая в 2015 году подписала ядерное соглашение с противником королевства — Ираном.

В марте Дональд Трамп объявил о создании новой совместной программы двух стран в области энергетики, производства, инфраструктуры и технологий. На ее реализацию потребуется около $200 млрд прямых и косвенных инвестиций в течение следующих четырех лет, заявлял Белый дом.

Как сообщал «Ъ», в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию Вашингтон готовит контракты на поставку этой арабской стране вооружений на десятки миллиардов долларов. Обсуждаются поставки системы ПРО THAAD, программного обеспечения для осуществления управления и коммуникации в зоне военных действий, а также различных типов боеприпасов и бомб, а также контракт на четыре боевых корабля на сумму около $11,5 млрд.

Напомним, Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию намерен встретится с рядом лидеров арабских государств, которые прибудут в королевство на саммит. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз ас-Сауд направил приглашения для участия в этом саммите палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, королю Иордании Абдалле II, президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике, президенту Нигера Махамаду Исуфу. В своем первом зарубежном турне на посту президента Дональда Трамп также посетит Израиль, Палестину и Италию. Затем он отправится в Брюссель на саммит НАТО, потом — на Сицилию на встречу лидеров «Большой семерки».

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис совершил поездку на Ближний Восток, которую начал с Саудовской Аравии. Приоритетом этого регионального турне стало новое сдерживание Ирана, обвиняемого в поддержке международного терроризма и подрывных действиях в Сирии, Йемене и других государствах Ближнего Востока.