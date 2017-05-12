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09:34 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Bloomberg: Саудовская Аравия вложит $40 млрд в экономику США

Саудовская Аравия намерена на следующей неделе объявить о плане инвестировать $40 млрд в инфраструктуру США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, решение уже принято, и анонсирование приурочено к визиту президента США Дональда Трампа в королевство, однако обнародование все еще может быть отложено.

Источник: Reuters

Так Саудовская Аравия планирует перезапустить отношения с новой администрацией США после сложностей с предыдущей администрацией президента США Барака Обамы, которая в 2015 году подписала ядерное соглашение с противником королевства — Ираном.

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В марте Дональд Трамп объявил о создании новой совместной программы двух стран в области энергетики, производства, инфраструктуры и технологий. На ее реализацию потребуется около $200 млрд прямых и косвенных инвестиций в течение следующих четырех лет, заявлял Белый дом.

Как сообщал «Ъ», в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию Вашингтон готовит контракты на поставку этой арабской стране вооружений на десятки миллиардов долларов. Обсуждаются поставки системы ПРО THAAD, программного обеспечения для осуществления управления и коммуникации в зоне военных действий, а также различных типов боеприпасов и бомб, а также контракт на четыре боевых корабля на сумму около $11,5 млрд.

Напомним, Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию намерен встретится с рядом лидеров арабских государств, которые прибудут в королевство на саммит. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз ас-Сауд направил приглашения для участия в этом саммите палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, королю Иордании Абдалле II, президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике, президенту Нигера Махамаду Исуфу. В своем первом зарубежном турне на посту президента Дональда Трамп также посетит Израиль, Палестину и Италию. Затем он отправится в Брюссель на саммит НАТО, потом — на Сицилию на встречу лидеров «Большой семерки».

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис совершил поездку на Ближний Восток, которую начал с Саудовской Аравии. Приоритетом этого регионального турне стало новое сдерживание Ирана, обвиняемого в поддержке международного терроризма и подрывных действиях в Сирии, Йемене и других государствах Ближнего Востока.

Комментарии
7
Иван Петров
Всё говорят, что в СГА первая экономика в мире.
Видимо, за счёт подобных вливаний.
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алексей смирнов
Саудовская Аравия всегда была главным партнёром США на ближнем востоке,после некоторого охлаждения отношений при Абаме,надеются на возобновление отношений,вложение 40 млр.в инфраструктуру США это большой жест,показывающий настрой Аравии на ещё большее сближение.Очень жаль,что в инфраструктуру России не находиться желающих что то вложить,а она в очень печальном состоянии.По подсчетам счетной палаты даже на первое время надо 4 трл.рублей.
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TRAKKER
Либо скрытый платеж...оплатят оружие которое потом попадет ИГ в Ирак или Сирию...а ФША в стороне
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