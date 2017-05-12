Квартиры, иномарки, лодка: Прокуроры Пермского края отчитались о доходах

Прокурор Пермского края Вадим Антипов заявил о своих доходах за 2016 год в сумме 2 млн 734 тыс. 394 рубля. В собственности имеет земельный участок площадью 1008 кв. метров, квартиру — 122,7 кв. метра. Кроме того, прокурор арендует участок в 1,5 тыс. кв. метров и пользуется служебной квартирой в 99,6 кв. метра. Сведения опубликованы на официальном сайте краевой прокуратуры.

Стоит отметить, что доходная часть главы ведомства по сравнению с 2015 годом уменьшилась. Данные имущественного характера не изменились, а доходы упали почти на 324 тыс. рублей. Напомним, Вадим Антипов работает в должности прокурора Прикамья с 11 июня 2015 года.

Первый заместитель прокурора Владимир Черкасов задекларировал 2 млн 710 тыс. 945 рублей. Владеет тремя земельными участками (905 кв. м, 1965 кв. м, 2501 кв. м), дачей, двумя квартирами (41,9 кв. м, 61,7 кв. м) и нежилым строением в 36 кв. м. В собственности автомобиль «Мицубиси-Паджеро-Спорт». Добавим, Черкасов является первым заместителем прокурора края с 1 июня 2009 года.

Заместитель прокурора Прикамья Александр Дерышов отчитался о доходах в 2 млн 553 тыс. 224 рубля. Владеет земельным участком в 2099 кв. м, домом в 64 кв. м, тремя квартирами (92 кв. м, 55 кв. м., 80 кв. м). В пользовании имеет машиноместо на 15 кв. метров, земельный участок в 1448 кв. м, еще один участок (315 кв. м) — в аренде. Кроме того, в собственности имеет автомобиль «Тойота-РАВ 4» и лодку «Ямаран Т 300».

Заместитель прокурора края Виталий Ильенков за год заработал 2 млн 481 тыс. 179 рублей. Владеет долей квартире площадью 80,8 кв. м.

Еще один зампрокурора — Любовь Малышева задекларировала доход в 2 млн 525 тыс. рублей. Имеет в собственности наравне с супругом земельный участок в 600 кв. м и квартиру в 43,1 кв. м. Пользуется служебной квартирой в 67,7 кв. м.