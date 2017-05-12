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09:47 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Британская компания судится за «Свинку Пеппу» с пермскими бизнесменами

ПЕРМЬ, 12 мая, ФедералПресс. Британская компания «Энтертейнмент Уан Юкей Лимитед», правообладатель товарного знака «Свинка Пеппа», направила в суд 13 исковых заявлений к пермским предпринимателям, сообщает Business Class.

Истец требует взыскать компенсацию за нарушение прав на товарные знаки «Свинка Пеппа» и Peppa Pig. За использование каждого из товарных знаков компания требует 25 тыс. рублей, сообщает издание.

В ряде случаев истец и ответчик приходили к мировому соглашению. Так, пермский индивидуальный предприниматель согласился выплатить «Энтертейнмент Уан Юкей Лимитед» 20 тыс рублей компенсации и оплатить судебные расходы. Другой предприниматель по утвержденному судом мировому соглашению должен выплатить 25 тыс. рублей компенсации, а также оплатить судебные, почтовые расходы и стоимость вещественных доказательств — купленных истцом товаров ответчика.

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