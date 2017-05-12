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09:52 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму началось строительство федеральной трассы «Таврида»

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму началось строительство федеральной четырехполосной трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем.

Источник: РИА "Новости"

По этому случаю состоялась торжественная церемония открытия закладного камня на площадке в 37 километрах от Симферополя. В ней приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, глава республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.

«Мы сегодня являемся свидетелями исторического события — начала строительства новой, современной трассы “Таврида”, которая свяжет все территории и основные районы Республики Крым и обеспечит выход к Севастополю. Мы можем с уверенность утверждать, что эта важнейшая для всей страны задача будет выполнена в срок», — сказал Соколов.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» протяженностью более 260 километров соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды» составляет 138,9 миллиарда рублей.

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