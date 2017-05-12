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10:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

На замену старых лифтов в Иркутской области в ближайший год потратят около 2 млрд рублей

В программе капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области на 2017 год находится 178 МКД, в которых будут заменены лифты, выработавшие свой срок эксплуатации.

Источник: Reuters

На это предусмотрено 1,1 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 12 мая 2017 года заявил гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Денис Быков. По его словам, планируется в ближайший год добавить в программу ещё 117 таких домов и около 800 млн рублей.

Большая часть лифтов, требующих замены, находятся в Иркутске, Ангарске, Братске и Усть-Илимске. В последнем городе уже остановлено 126 лифтов. Туда намерен поехать Денис Быков на следующей неделе, чтобы запустить процесс проведения общих собраний собственников жилья для рассмотрения предложений фонда о замене лифтов. По закону собственники могут принимать решение в течение трёх месяцев, если этого не произойдёт, тогда муниципалитет сделает это за людей в течение ещё одного месяца. ФКР просит муниципалитеты помочь собственникам жилья как можно быстрее провести собрания и дать ответ фонду, чтобы процесс капремонта не затягивался. «Я думаю, проблему Усть-Илимска мы решим за два года», — сказал Денис Быков.

Напомним, согласно поручению губернатора всё лифтовое хозяйство Иркутской области, уже выработавшее срок эксплуатации, должно быть заменено в течение двух трехлетних краткосрочных планов, т.е. за шесть лет, в 2017−2011 годы.

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