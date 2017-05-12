В Уссурийске нещадно сносят старые дома

Уже разобраны деревянные многоквартирные дома на улице Полушкина, 57, Резервная, 2-а, двухэтажное кирпичное жилое здание на улице Стаханова, 27, а также блочное строение на Резервной, 36. На улице Фрунзе, 111-а, 119-б и Кирова 22-б разрушены одноэтажные постройки. Разбор двухэтажного кирпичного дома на улице Стаханова, 29, ведет подрядная организация в настоящее время.

Как сообщили в управлении жилищной политики администрации УГО, в данных домах проживало более 200 жителей, сейчас они переселены в новое жилье.

Всего в 2017 году запланировано демонтировать 19 строений, сообщает администрация города.

Михаил Грач.