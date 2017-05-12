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10:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На улице Фабричной сужают участок из-за ремонта теплотрассы

В районе дома № 12 по улице Фабричной (недалеко от остановки «Химзавод»), введено временное ограничение движения. Проезжая часть сужена на четыре метра, сообщает пресс-служба мэрии.

На улице Фабричной сужают участок из-за ремонта, сообщает пресс-служба мэрии.

В районе дома № 12 по улице Фабричной (недалеко от остановки «Химзавод»), введено временное ограничение движения. Проезжая часть сужена на четыре метра.

Это связано с проведением АО «СИБЭКО» аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 31 мая.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в мэрии.

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