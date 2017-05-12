В Уфе начинается реконструкция сквера на улице Революционной

Как сообщили в мэрии, подрядная организация приступит к завершающему этапу работ 25 мая и закончит к 30 июня.

На бульваре будут установлены торшерные светильники, скамейки, малые архитектурные формы, уложен рулонный газон, высажено 50 крупномеров. Также в проекте обновление технической полосы (над местом проведения инженерных коммуникаций) и асфальта. Первоначально благоустройство зоны планировалось завершить до конца 2017 года.