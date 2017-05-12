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09:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе начинается реконструкция сквера на улице Революционной

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе к концу июня отремонтируют сквер по улице Революционной около Центрального рынка — на участке между улицами Цюрупы и Ленина.

Как сообщили в мэрии, подрядная организация приступит к завершающему этапу работ 25 мая и закончит к 30 июня.

На бульваре будут установлены торшерные светильники, скамейки, малые архитектурные формы, уложен рулонный газон, высажено 50 крупномеров. Также в проекте обновление технической полосы (над местом проведения инженерных коммуникаций) и асфальта. Первоначально благоустройство зоны планировалось завершить до конца 2017 года.

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