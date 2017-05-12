Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Треть россиян не доверяет врачам
Навальный рассказал о письме в Кремль
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017
Неймар: Если Унсуэ останется в «Барселоне», я покину клуб
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
860 лет назад родился Cид Вишес
10:20 (мск), источник: РИА Новости

Соколов обозначил «потолок» расходов на трассу «Таврида»

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство федеральной четырехполосной трассы «Таврида» не выйдет за пределы 140 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Источник: РИА "Новости"

«По решению правительства, предельная стоимость определена в границах чуть менее 140 миллиардов рублей в ценах прошлого года. В этих пределах велось проектирование и проектная документация проходила технологический и ценовой аудит в Главгосэкспертизе», — сказал журналистам Соколов.

По его словам, окончательная стоимость проекта будет понятна по его завершению.

«Есть открытые вопросы по выкупу земельных участков, по использованию местных инертных материалов. Это все, конечно, в той или иной степени, но не глобально повлияет на стоимость, но не выйдет за ее пределы. И об этом мы можем сегодня уверено говорить, что предельная цена, с учетом коэффициентов дефляторов в рамках правил бюджетного планирования на последующие годы, с учетом инфляции, останется в этих пределах», — подчеркнул министр.

В Крыму в пятницу открыто строительство новой четырехполосной автотрассы «Таврида» протяженностью более 260 километров, которая соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды» составляет 138,9 миллиарда рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американские СМИ во время визита Лаврова впали в истерику
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
МО прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом США
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
Уровень пиратства в России за год вырос на 300%
Минэкономразвития спрогнозировало ослабление рубля из-за импорта
Спорт
Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017 Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Пара устроила себе необычную и очень красивую свадьбу (фото) Влюбленные решили сделать этот важный день незабываемым
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь