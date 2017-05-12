На Восточной эстакаде над рекой Преголя началась установка пролетов

«Этот этап возведения мостового сооружения можно назвать историческим моментом. Вся конструкция, которая здесь собрана, весит 750 тонн. Для надвижки используются гидравлические домкраты, которые двигают мостовой пролет от одной опоры к другой со скоростью 4 метра в час», — сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

Отметим, что третий этап проекта — от Московского проспекта до пересечения улиц Дзержинского и Емельянова — планируется осуществить после 2018 года. Подрядчик на выполнение этих работ еще не выбран.

Реконструкция моста должна улучшить сообщение острова Октябрьский с центром Калининграда и в целом будет способствовать развитию транспортной системы города. Стоимость строительства моста составляет 1,9 млрд рублей.