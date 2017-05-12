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10:48 (мск), источник: АиФ Калининград

На Восточной эстакаде над рекой Преголя началась установка пролетов

На эстакадном мосту над рекой Преголя в Калининграде началась установка пролетов. При этом подрядчик жалуется на сложности с доставкой оборудования, однако объект планирует завершить в сроки.

«Этот этап возведения мостового сооружения можно назвать историческим моментом. Вся конструкция, которая здесь собрана, весит 750 тонн. Для надвижки используются гидравлические домкраты, которые двигают мостовой пролет от одной опоры к другой со скоростью 4 метра в час», — сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

Отметим, что третий этап проекта — от Московского проспекта до пересечения улиц Дзержинского и Емельянова — планируется осуществить после 2018 года. Подрядчик на выполнение этих работ еще не выбран.

Реконструкция моста должна улучшить сообщение острова Октябрьский с центром Калининграда и в целом будет способствовать развитию транспортной системы города. Стоимость строительства моста составляет 1,9 млрд рублей.

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