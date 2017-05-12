Правительство упростило процедуру подтверждения стажа для начисления пенсий

Согласно пенсионному законодательству, человеку, который ухаживает за указанными группами людей, период ухода засчитывается как страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каждый год. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Правила также дополнены несколькими новыми положениями. В частности, в стаж включаются период, в течение которого гражданин был отстранен от работы из-за необоснованного привлечения к уголовной ответственности.

«Принятые решения позволят обеспечить наиболее полный учет и последующую реализацию пенсионных прав граждан», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

С 2015 года страховая пенсия по старости назначается только при наличии индивидуально пенсионного коэффициента (ИПК). Для того, чтобы его получить, нужно накопить определенное количество баллов. И это количество каждый год растет. Если в 2016 году было достаточно набрать 9 баллов, то в 2017 году — уже 11,4. В 2018-м понадобится 13,8 и так по нарастающей — до 30 баллов в 2025 году.

Пенсионный возраст, при котором начисляется страховая пенсия, для мужчин составляет 60 лет, а для женщин — 55 лет.