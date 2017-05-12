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10:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Правительство упростило процедуру подтверждения стажа для начисления пенсий

Правительство изменило порядок подсчета и подтверждения стажа для начисления страховых пенсий. В частности, подтвердить периоды ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет станет проще. Подобные периоды должны будут подтверждаться сведениями индивидуального учета.

Источник: Reuters

Согласно пенсионному законодательству, человеку, который ухаживает за указанными группами людей, период ухода засчитывается как страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каждый год. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

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Правила также дополнены несколькими новыми положениями. В частности, в стаж включаются период, в течение которого гражданин был отстранен от работы из-за необоснованного привлечения к уголовной ответственности.

«Принятые решения позволят обеспечить наиболее полный учет и последующую реализацию пенсионных прав граждан», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

С 2015 года страховая пенсия по старости назначается только при наличии индивидуально пенсионного коэффициента (ИПК). Для того, чтобы его получить, нужно накопить определенное количество баллов. И это количество каждый год растет. Если в 2016 году было достаточно набрать 9 баллов, то в 2017 году — уже 11,4. В 2018-м понадобится 13,8 и так по нарастающей — до 30 баллов в 2025 году.

Пенсионный возраст, при котором начисляется страховая пенсия, для мужчин составляет 60 лет, а для женщин — 55 лет.

Комментарии
4
Александр Швед
ну так всё предельно упрощено - нет никаких правил - играют - по своим...
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Юрий Жданов
Для нас этот поезд уже ушел, а ныне молодым надеюсь будет какое-то подспорье, если не отменят или что-либо не изменят в худшую сторону..
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daf
в общем как говорится когда коту нечего делать ..так и тут
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