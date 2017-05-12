Волгоградский коммерсант утаил две трети налогов

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, коммерсант включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о крупных сделках с компаниями, которые на самом деле никакой деятельности не вели.

В результате фирма не уплатила налог на добавленную стоимость в сумме свыше 6,5 млн рублей, что составляет две трети от общей суммы налогов, подлежащей уплате ООО «Югпромспецмонтаж».

Болотов признал свою вину. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом Волгограда. Санкция ч.1 ст. 199 УК РФ в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.