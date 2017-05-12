Волгоградский коммерсант утаил две трети налогов
Генеральный директор ООО «Югпромспецмонтаж» Леонид Болотов обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Генеральный директор ООО «Югпромспецмонтаж» Леонид Болотов обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Как сообщила РИАЦ
В результате фирма не уплатила налог на добавленную стоимость в сумме свыше 6,5 млн рублей, что составляет две трети от общей суммы налогов, подлежащей уплате ООО «Югпромспецмонтаж».
Болотов признал свою вину. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом Волгограда. Санкция ч.1 ст. 199 УК РФ в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.