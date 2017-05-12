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16:34 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградский коммерсант утаил две трети налогов

Генеральный директор ООО «Югпромспецмонтаж» Леонид Болотов обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Источник: РИАЦ

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, коммерсант включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о крупных сделках с компаниями, которые на самом деле никакой деятельности не вели.

В результате фирма не уплатила налог на добавленную стоимость в сумме свыше 6,5 млн рублей, что составляет две трети от общей суммы налогов, подлежащей уплате ООО «Югпромспецмонтаж».

Болотов признал свою вину. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом Волгограда. Санкция ч.1 ст. 199 УК РФ в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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