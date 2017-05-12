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10:31 (мск), источник: Nakanune.ru

Хлебокомбинат в свердловском городе наказали за нарушения в производстве

Первоуральский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявил нарушения на хлебокомбинате ИП Федотова в Ревде.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты выяснили, что хранение продовольственного сырья на хлебокомбинате осуществляется в условиях, не обеспечивающих предотвращение порчи и защиту этого сырья от загрязняющих веществ, нарушаются требования к сбору и хранению твёрдых отходов.

«В помещениях своевременно не проводятся ремонтные работы, мойка оборотной тары. На хлебокомбинате нарушаются требования технических регламентов Таможенного союза (в части регистрации выпускаемой специализированной продукции, маркировки продукции). Кроме того, не осуществляется производственный лабораторный контроль за условиями труда сотрудников», — сообщили в пресс-службе.

После проведения проверки составлены протоколы об административном правонарушении, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения и штрафов на общую сумму 80 тыс. руб. Дано предписание об устранении выявленных нарушений.

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