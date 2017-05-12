Остановку на улице Станционной убрали для доступности аэропорта «Толмачево»

Остановку на улице Станционной в Новосибирске убрали для доступности аэропорта «Толмачево», сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорт Толмачево».

С 1 июня в Новосибирске будет введен запрет на остановку транспортных средств по четной стороне ул. Станционной на участке от Бетонного переезда до ул. 2-й Станционной.

В марте 2017 года гендиректор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич обратился к начальнику Управления ГИБДД по Новосибирской области Сергею Штельмаху с просьбой рассмотреть возможность ограничений на остановку и парковку транспорта на данном участке улицы Станционной.

«Минимизация пробок и соблюдение графика движения общественного транспорта на пути к аэропорту имеет большое значение для авиапассажиров. Фактор доступности аэропорта как центра притяжения для жителей соседних регионов играет большую роль в развитии транспортного потенциала Новосибирской области», — отмечал Евгений Янкилевич.

Мэрия Новосибирска и Управление ГИБДД Новосибирской области пошло навстречу руководству аэропорта.