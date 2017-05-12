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10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на полгода перекрыли улицу Бессонова

Коммунальщики начали ремонтировать автомобильную дорогу.

В Уфе начали ремонт на участке улицы Бессонова, что в Советском районе столицы.

— Работы пройдут в период с 2 мая по 1 октября 2017 года. Ремонт дороги будет выполнен в соответствии с федеральным проектом «Безопасные дороги» и планом развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации, — рассказали в уфимской администрации.

В связи с работами по удалению старого слоя асфальтобетонного покрытия будет перекрыта половина проезжей части по улице Бессонова. А на период работ по укладке нового покрытия улицу и вовсе перекроют.

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