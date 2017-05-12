Более 25 млн рублей выделено на адресную помощь малоимущим жителям Дона

Согласно информации из официальных источников, с начала года в Ростовской области на выплату такой помощи направлено свыше 97 млн рублей.

Финансовую поддержку получили более 12 тысяч донских семей.

Как сообщалось ранее, в 2016 году на эти цели из областного бюджета было затрачено более 290 млн рублей.

Помощь оказана более чем 26 тысячам семей.