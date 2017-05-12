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10:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 25 млн рублей выделено на адресную помощь малоимущим жителям Дона

Более 25 млн рублей направят в мае на адресную помощь малоимущим жителям Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства.

Согласно информации из официальных источников, с начала года в Ростовской области на выплату такой помощи направлено свыше 97 млн рублей.

Финансовую поддержку получили более 12 тысяч донских семей.

Как сообщалось ранее, в 2016 году на эти цели из областного бюджета было затрачено более 290 млн рублей.

Помощь оказана более чем 26 тысячам семей.

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