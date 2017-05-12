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16:03 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

«Сталинки» в центре Волгограда после ремонта сохранят первозданный облик

В Центральном районе Волгограда на домах по улицам Гагарина и Порт-Саида ведутся работы по обновлению фасадного покрытия.

Как сообщили ВДТВ в администрации города, в работе по приведению в порядок фасадного покрытия используются специальные технологии, а виды ремонта подбираются индивидуально для каждого строения. Кроме того, ремонт фасадов домов постройки 30−50-х годов прошлого века осуществляется только теми подрядными компаниями, которые имеют соответствующие лицензии.

По заверению Елены Тулисбаевой — представителя управляющей компании ООО «Уютный город», которая выступает заказчиком работ, после ремонта волгоградские «сталинки» не утратят свой архитектурный облик:

«Восстановительные работы нацелены на сохранение архитектурной целостности жилых зданий и ведутся в строгом соответствии с проектно-сметной документацией. Для домов — памятников архитектуры, построенных в стилистике сталинского ампира, характерно обилие архитектурных деталей и лепнины на фасаде, которые необходимо бережно сохранить. Так, на доме по улице Гагарина, 7 старое покрытие очищают с помощью гидроструйного аппарата, а фасад по улице Порт-Саида, 12 специалисты заново штукатурили, а затем окрасили. Помимо фасадной отделки, на домах будут отремонтированы цоколи, карниз и балконы».

Отметим, что капитальный ремонт всех многоквартирных домов планируется завершить к декабрю текущего года. Ход выполнения работ контролируют профильные подразделения администрации Волгограда.

«Реконструкция на этих домах проводится с сохранением аутентичности здания, цветовая гамма подбирается с учетом колористики, наиболее характерной для времени данных построек. Работы выполняются деликатно с сохранением всех декоративных элементов», — сообщает заместитель руководителя департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Станислав Самойленко.

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