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10:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Верхнетуринский машзавод вдохнут новую жизнь

Цеха отстроят заново.

Источник: УралИнформБюро

Верхнетуринский машиностроительный завод в ходе начавшейся реконструкции фактически будет отстроен заново, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

По планам регионального министерства промышленности и науки, на предприятии, основанном в 1735 году, будут заново возведены цеха кузнечно-прессового оборудования и механообработки. «Новые более компактные производственные помещения будут соответствовать современным требованиям энергосбережения и экологической безопасности», — отметил заместитель главы минпрома Игорь Зеленкин.

Модернизация позволит предприятию расширить линейку выпускаемой продукции. В частности, оно начнет выпускать новые виды вакуумных переключателей и пожарную технику на гусеничном ходу.

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