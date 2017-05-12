В Верхнетуринский машзавод вдохнут новую жизнь
Цеха отстроят заново.
Цеха отстроят заново.
Верхнетуринский машиностроительный завод в ходе начавшейся реконструкции фактически будет отстроен заново, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.
По планам регионального министерства промышленности и науки, на предприятии, основанном в 1735 году, будут заново возведены цеха
Модернизация позволит предприятию расширить линейку выпускаемой продукции. В частности, оно начнет выпускать новые виды вакуумных переключателей и пожарную технику на гусеничном ходу.