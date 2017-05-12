Директор Краснодарского завода композитных труб не доплатил работникам почти 3 миллиона

Краснодар. 12 мая — Новая Кубань. 31 сотрудник ООО «Краснодарский завод композитных труб» недополучил честно заработанные деньги.

Зарплату задерживали на протяжении 3 месяцев. У директора была возможность погасить долг, так как на расчетный счет предприятия поступали денежные средства, но он направил их на хозяйственные нужды. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, общая сумма задолженности перед сотрудниками составляет 2 млн 700 тыс. рублей.

Павловским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия. Ранее он уже проходил по делу по той же статье. Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.