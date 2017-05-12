Компанию «Сибиряк» накажут за нарушение правил дорожных строительных работ
При проверке был выявлен целый ряд нарушений.
При проверке был выявлен целый ряд нарушений.
Госавтоинспекторы провели проверку в месте
При проверке был выявлен целый ряд нарушений закона при ремонтных работах: неправильно установлены дорожные знаки, отсутствуют сигнальные фонари. Также на объездных путях есть множество ям и провалов. Вдобавок ко всему — отсутствуют щиты, информирующие о закрытых для проезда участках дороги.
В итоге накажут подрядчика строительства дороги. На сегодняшний день уже возбуждено административное правонарушение, согласно статье № 12.34 КоАП РФ. Руководству фирмы предстоит привести в порядок организацию дорожного движения в месте проведения работ в соответствии с нормативными актами.