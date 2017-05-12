Компанию «Сибиряк» накажут за нарушение правил дорожных строительных работ

Госавтоинспекторы провели проверку в месте ремонтно-строительных работ в районе ул. Волочаевской, сообщает пресс-служба ГИБДД. Жители ул. Чкаловской обращались в полицию с многочисленными жалобами на автовладельцев, поскольку они объезжают место строительства дороги через двор многоэтажного дома.

При проверке был выявлен целый ряд нарушений закона при ремонтных работах: неправильно установлены дорожные знаки, отсутствуют сигнальные фонари. Также на объездных путях есть множество ям и провалов. Вдобавок ко всему — отсутствуют щиты, информирующие о закрытых для проезда участках дороги.

В итоге накажут подрядчика строительства дороги. На сегодняшний день уже возбуждено административное правонарушение, согласно статье № 12.34 КоАП РФ. Руководству фирмы предстоит привести в порядок организацию дорожного движения в месте проведения работ в соответствии с нормативными актами.