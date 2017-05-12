Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Порошенко высказался о «Бессмертном полке» в России и на Украине
3-летняя девочка поразила соцсети недетским навыком
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Он герой и козёл отпущения»: реакция Америки на вылет Овечкина
ЦСКА обыграет «Арсенал»: анонс матча 28 тура РФПЛ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
11:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Юбилейную Ирбитскую ярмарку проведут по высшему разряду

С мотобиеннале и палаточным городком.

Источник: УралИнформБюро

11—13 августа 2017 года в Свердловской области пройдет XV Ирбитская ярмарка. Ее проведение обсуждалось на совещании у первого замгубернатора Алексея Орлова 11 мая.

«Мы должны согласовать все действия, чтобы провести Ирбитскую ярмарку на самом высоком организационном уровне», — подчеркнул он.

В этом году Ирбитская ярмарка была включена в перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке правительства Среднего Урала. К ее организации подключились региональные минпромнауки и министерство АПК, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

В формировании деловой программы примут участие Уральская торгово-промышленная палата, СОСПП, Свердловский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Уже сейчас в ней значатся круглые столы по развитию туристических кластеров малых городов и агломераций, охране и использованию объектов культурного наследия и другим вопросам. Ожидается, что участие в мероприятиях примет глава региона Евгений Куйвашев.

Расширенная культурная программа позволит увидеть больше достопримечательностей Ирбита. По словам градоначальника Геннадия Агафонова, будут работать более 10 площадок, сконцентрированных вокруг исторического центра. На сегодня сформированы секторы для розничной торговли, площадок «Города мастеров», православной и детской ярмарок. Традиционно основные торговые и выставочные мероприятия пройдут на площади Ленина и в квартале улиц Кирова — Красноармейская — Орджоникидзе.

Гостей и жителей Ирбита ждут фестивали, конные забеги, концерт духовной музыки и выступление звонарей. Любителей техники порадуют индустриальная мотобиеннале и Артмотошоу.

Рассматривается возможность проведения церемонии награждения участников проекта «Выбирай наше местное», победителей конкурса народных и художественных промыслов, определение лучших образцов продовольственных товаров.

Особое внимание Алексей Орлов поручил уделить организации питания и обеспечению безопасности участников ярмарки. Для размещения такого большого количества гостей города предусмотрены как гостиницы, так и палаточный городок.

В 2016 году на Ирбитской ярмарке побывала 31 тысяча человек, а в числе участников значились более 660 организаций из Московской, Оренбургской, Челябинской, Волгоградской области, Алтайского края и других регионов России, а также из Беларуси.

Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно отмечал, что одна из старейших в России Ирбитская ярмарка — это не только туристический бренд Свердловской области, но и драйвер экономического развития восточных территорий региона.

В связи с этим может быть создана программа комплексного развития Ирбита. Она поспособствует улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, развитию туристического кластера и решению жилищно-коммунальных вопросов.

Ирбитская ярмарка проводится с 1643 года. В 1730−40 годах она являлась одной из крупнейших в России, а в 1870−80-е годы занимала второе место после Нижегородской. При советской власти Ирбитская ярмарка открывалась всего восемь раз. Второе рождение она получила в 2003 году при поддержке областных властей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Судьбу екатеринбургских первоклассников решит Госдума
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
В КНДР раскрыли подробности плана покушения на Ким Чен Ына
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
Уровень пиратства в России за год вырос на 300%
Спорт
Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017 Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь