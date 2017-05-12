Юбилейную Ирбитскую ярмарку проведут по высшему разряду

1 1—13 августа 2017 года в Свердловской области пройдет XV Ирбитская ярмарка. Ее проведение обсуждалось на совещании у первого замгубернатора Алексея Орлова 11 мая.

«Мы должны согласовать все действия, чтобы провести Ирбитскую ярмарку на самом высоком организационном уровне», — подчеркнул он.

В этом году Ирбитская ярмарка была включена в перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке правительства Среднего Урала. К ее организации подключились региональные минпромнауки и министерство АПК, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.

В формировании деловой программы примут участие Уральская торгово-промышленная палата, СОСПП, Свердловский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Уже сейчас в ней значатся круглые столы по развитию туристических кластеров малых городов и агломераций, охране и использованию объектов культурного наследия и другим вопросам. Ожидается, что участие в мероприятиях примет глава региона Евгений Куйвашев.

Расширенная культурная программа позволит увидеть больше достопримечательностей Ирбита. По словам градоначальника Геннадия Агафонова, будут работать более 10 площадок, сконцентрированных вокруг исторического центра. На сегодня сформированы секторы для розничной торговли, площадок «Города мастеров», православной и детской ярмарок. Традиционно основные торговые и выставочные мероприятия пройдут на площади Ленина и в квартале улиц Кирова — Красноармейская — Орджоникидзе.