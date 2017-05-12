Юбилейную Ирбитскую ярмарку проведут по высшему разряду
С мотобиеннале и палаточным городком.
С мотобиеннале и палаточным городком.
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«Мы должны согласовать все действия, чтобы провести Ирбитскую ярмарку на самом высоком организационном уровне», — подчеркнул он.
В этом году Ирбитская ярмарка была включена в перечень
В формировании деловой программы примут участие Уральская
Расширенная культурная программа позволит увидеть больше достопримечательностей Ирбита. По словам градоначальника Геннадия Агафонова, будут работать более 10 площадок, сконцентрированных вокруг исторического центра. На сегодня сформированы секторы для розничной торговли, площадок «Города мастеров», православной и детской ярмарок. Традиционно основные торговые и выставочные мероприятия пройдут на площади Ленина и в квартале улиц Кирова — Красноармейская — Орджоникидзе.
Рассматривается возможность проведения церемонии награждения участников проекта «Выбирай наше местное», победителей конкурса народных и художественных промыслов, определение лучших образцов продовольственных товаров.
Особое внимание Алексей Орлов поручил уделить организации питания и обеспечению безопасности участников ярмарки. Для размещения такого большого количества гостей города предусмотрены как гостиницы, так и палаточный городок.
В 2016 году на Ирбитской ярмарке побывала 31 тысяча человек, а в числе участников значились более 660 организаций из Московской, Оренбургской, Челябинской, Волгоградской области, Алтайского края и других регионов России, а также из Беларуси.
Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно отмечал, что одна из старейших в России Ирбитская ярмарка — это не только туристический бренд Свердловской области, но и драйвер экономического развития восточных территорий региона.
В связи с этим может быть создана программа комплексного развития Ирбита. Она поспособствует улучшению
Ирбитская ярмарка проводится с 1643 года. В 1730−40 годах она являлась одной из крупнейших в России, а в 1870−80-е годы занимала второе место после Нижегородской. При советской власти Ирбитская ярмарка открывалась всего восемь раз. Второе рождение она получила в 2003 году при поддержке областных властей.