Министр транспорта и связи Василий Старков проинспектировал ход работ по ремонту дороги «Нижний Тагил — Серебрянка»

В ходе поездки глава ведомства ознакомился с текущей ситуацией на автодороге, проинспектировал работу дорожных служб, а также провел встречу с руководством компании, осуществляющей общественные перевозки по этой дороге. Непосредственно на автодороге министр провел совещание с представителями Управления автомобильных дорог, а также подрядных организаций — была дана оценка уже выполненным мероприятиям и расставлены приоритеты в работе на ближайшее время.

«Уже сейчас, как было поручено президентом, обеспечен безопасный и бесперебойный проезд по дороге до Серебрянки. Дополнительно к осени текущего года по поручению главы региона будет выполнен ремонт дороги. При этом ремонтные работы не должны привести к сбоям в транспортном сообщении с населенными пунктами — все ближайшие месяцы проезд по дороге должен быть свободным», — подчеркнул Василий Старков.

По словам главы минтранса, чтобы в срок выполнить все запланированные на дороге ремонтные работы, в первую очередь важно оперативно завершить разрубку полосы отвода от растительности — деревьев и кустарников, — чтобы улучшить водоотвод. Необходимое для этого межевание полос отвода выполнено. Сейчас на дороге работает четыре звена машин, в составе которых автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, катки и автосамосвалы — всего более 30 единиц спецтехники. За смену удается восстанавливать более 1,5 км автодороги.

В ходе поездки министр также провел встречу с руководством МУП «Тагильский трамвай» — организации, с которой минтрансом заключен договор на обслуживание автобусного маршрута № 633 сообщением «Нижний Тагил — Верхняя Ослянка — Нижний Тагил». В соответствии с расписанием, автобус выполняет пять рейсов в неделю — два в среду и по одному в пятницу, субботу и воскресенье.

Василия Старкова интересовали причины, по которым автобусы компании не всегда следуют согласованному министерством маршруту: по информации от жителей Серебрянки и Верхней Ослянки, были зафиксированы два случая, когда при отсутствии пассажиров на первых остановках водители самостоятельно принимали решение вернуться в Нижний Тагил, не доезжая до конечной станции. При этом состояние дороги позволяло общественному транспорту безопасно проехать до конечной остановки.

«Автобусы должны ходить строго по маршруту, следовать утверждённому расписанию — это основные условия работы министерства с перевозчиками. Состояние дороги позволяет организовать проезд для всех видов автотранспорта. По моему поручению в ближайшее время министерство усилит контроль над исполнением расписания, а в случае повторения ситуации примет меры по смене компании, осуществляющей пассажирские перевозки», — заявил Василий Старков по итогам встречи.

Как сообщалось ранее, в январе 2017 года по итогам визита главы региона Евгения Куйвашева в Серебрянку специально созданной межведомственной рабочей группой была сформирована «дорожная карта». В документе был прописан перечень мероприятий по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда транспорта до села к 1 июня этого года, а также по ремонту дороги и решению других социально значимых для жителей населенного пункта вопросов.