Татарский банк «Спурт» с 12 мая начинает выплаты вкладчикам

С 12 мая 2017 года 24,6 тыс. вкладчиков АКБ «Спурт», зарегистрированного в Казани, могут получить выплаты по страховке. Общая сумма выплат составит порядка 8,17 млрд рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», выступающей временной администрацией «тонущего» банка, в Татарстане «Спурт» на сегодня имеет около 21,4 тыс. вкладчиков. Основной объём выплат уйдёт к ним: это порядка 7,14 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в АКБ «Спурт», имеющем проблемы с финансовой устойчивостью, в конце апреля 2017 года Центробанк РФ ввёл временную администрацию. Госкорпорация будет управлять компанией до конца октября. Кроме того, всё ещё действует трёхмесячный мораторий на выплаты кредиторам.

Отток клиентского финансового ручейка в банке начался после информационных сообщений об ухудшении его финансового положения. Настоящая же причина проблем, по имеющейся информации, в том, что «Спурт» финансировал крупный инвестиционный проект подконтрольных банку компаний. В официальном сообщении Центробанка в апреле говорилось, что при вливании средств в проект собственный капитал был превышен в три раза. Но денег всё равно не хватило, и по проекту начались проблемы.

Официально данный банк банкротом не признан. Между тем с начала 2017 года в Татарстане лишились лицензии и банкротятся четыре банка: «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк».