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11:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Количество миллионеров в Украине сократилось на четверть — ГФС

Подавляющее большинство граждан, которые задекларировали более 1 млн грн, в Киеве — 1686. В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, Днепропетровской — 216, Одесской — 211.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. За прошлый год 3504 человека задекларировали доход свыше 1 млн грн, что на 24% (1180 человек) меньше чем в 2015 году, сообщил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, подводя итоги декларационной кампании 2017 года.

По его словам, несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с прошлым годом выросли на 13%, или на 3,2 млрд грн.

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«Подавляющее большинство граждан, которые задекларировали более 1 млн грн, в Киеве — 1686. В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, Днепропетровской — 216, Одесской — 211», — рассказал Продан.

Всего в течение нынешней декларационной кампании декларации об имущественном состоянии и доходах подали почти 513 тыс граждан.

По его словам, активно свои доходы декларировали жители Запорожской (50 тыс человек), Одесской (почти 46 тыс. человек), Николаевской (44 тыс. человек) и Днепропетровской (почти 38 тыс. человек) областей.

Общая сумма задекларированных доходов составляет 50,8 млрд грн, что на 1,4 млрд грн, или на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«По данным деклараций гражданами определены к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц — 1,62 млрд грн, что на 10%, или на 141,6 млн грн больше чем в прошлом году. Военного сбора будет уплачено 226,5 млн грн, или на 18,5 млн грн больше чем в прошлом году», — отметил Продан.

Наибольшие общие суммы налоговых обязательств задекларировано гражданами, проживающими в Киеве (670,5 млн грн) и Киевской области (131,8 млн грн).

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