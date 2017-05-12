Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
3-летняя девочка поразила соцсети недетским навыком
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Он герой и козёл отпущения»: реакция Америки на вылет Овечкина
ЦСКА обыграет «Арсенал»: анонс матча 28 тура РФПЛ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
10:58 (мск), источник: Actualitati.md

Пассажирка отсудила у Air Moldova почти 2000 евро

Дело началось еще в 2014 году, когда молдаванка, купив электронный билет Рим-Кишинев-Рим была вынуждена ждать отложенный вылет своего самолета более четырех часов.

Источник: Actualitati.md

Эта ситуация крайне возмутила женщину, к тому же авиакомпания не предоставила ей никаких благ на которые все пассажиры в таких ситуациях имеют право, а именно: компенсацию в размере 400 евро, прохладительные напитки и возможность позвонить по телефону бесплатно.

Женщина подала иск, но ее не удовлетворило решение суда. Суд постановил возместить ущерб частично, хотя потерпевшая требовала 80 тысяч леев за компенсацию морального ущерба.

Но женщина не сдалась и пошла до конца. В итоге благодаря решению Высшей судебной палаты она отсудила у компании 1730 евро.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Страны СНГ создадут общую базу данных для контроля за передвижениями преступников
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
В КНДР раскрыли подробности плана покушения на Ким Чен Ына
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
Уровень пиратства в России за год вырос на 300%
Спорт
Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017 Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь