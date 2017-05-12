Пассажирка отсудила у Air Moldova почти 2000 евро
Дело началось еще в 2014 году, когда молдаванка, купив электронный билет
Дело началось еще в 2014 году, когда молдаванка, купив электронный билет
Эта ситуация крайне возмутила женщину, к тому же авиакомпания не предоставила ей никаких благ на которые все пассажиры в таких ситуациях имеют право, а именно: компенсацию в размере 400 евро, прохладительные напитки и возможность позвонить по телефону бесплатно.
Женщина подала иск, но ее не удовлетворило решение суда. Суд постановил возместить ущерб частично, хотя потерпевшая требовала 80 тысяч леев за компенсацию морального ущерба.
Но женщина не сдалась и пошла до конца. В итоге благодаря решению Высшей судебной палаты она отсудила у компании 1730 евро.