Россельхозбанк начал прием заявлений о выплате возмещений вкладчикам омского банка «Сибэс»

«Россельхозбанк осуществляет прием заявлений на выплату возмещения вкладчикам-физическим лицам и индивидуальным предпринимателям банка “Сибэс”. Выплаты будут производиться во всех подразделениях банка в городах Москва, Белгород и Омск», — отметили в банке.

В Агентстве по страхованию вкладов уточнили, что заявления будут приниматься в течение года с 12 мая 2017 по 13 мая 2018 года. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банк, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

Согласно полученному реестру обязательств, за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,4 млрд рублей могут обратиться порядка 2,8 тыс. вкладчиков. Около 896 млн рублей приходится на 1,2 тыс. омских вкладчиков и около 1,46 млрд рублей — на 1,5 тыс. вкладчиков в Москве.

По данным ЦБ, руководство и собственники «Сибэса» не предприняли меры по нормализации его деятельности. Банк также осуществлял сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам и проводил «фиктивные» операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения банка, в частности недостачи средств в кассе. В 2017 году бизнес банка сосредоточился на проведении сомнительных транзитных операций для клиентов с незначительной налоговой нагрузкой, указывает ЦБ.

В то же время в действиях собственников «Сибэса» Банк России усмотрел признаки преднамеренного банкротства кредитной организации: по данным регулятора, руководство выводило активы банка, манипулировало отчетными данными и игнорировало требования ЦБ о формировании резервов на возможные потери.