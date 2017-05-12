Свердловская область заработала 5,5 миллиарда рублей сверх плана

Доходы бюджета Свердловской области по итогам первого квартала 2017 года оказались на 5,5 миллиарда выше запланированных. На ближайшем заседании регионального Заксобрания 23 мая депутатам предстоит утвердить новые цифры поступлений и решить, на что направить средства.

«Это значит, что у нас появится возможность вернуться к финансированию социальных статей расходов, которые при принятии бюджета на 2017 год мы отложили до появления дополнительных доходов», — отметила на заседании Совета облпарламента его председатель Людмила Бабушкина.