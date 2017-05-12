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11:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловская область заработала 5,5 миллиарда рублей сверх плана

Деньги пойдут на «социалку».

Источник: УралИнформБюро

Доходы бюджета Свердловской области по итогам первого квартала 2017 года оказались на 5,5 миллиарда выше запланированных. На ближайшем заседании регионального Заксобрания 23 мая депутатам предстоит утвердить новые цифры поступлений и решить, на что направить средства.

«Это значит, что у нас появится возможность вернуться к финансированию социальных статей расходов, которые при принятии бюджета на 2017 год мы отложили до появления дополнительных доходов», — отметила на заседании Совета облпарламента его председатель Людмила Бабушкина.

Народные избранники уже готовят предложения о том, на что потратить доппоступления. «Вчера как раз спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала идею о введении льгот для “детей войны”: теперь у области есть и деньги, и повод вернуться к этому вопросу, чтобы наконец-то принять соответствующий законопроект. Кроме того, в свое время отложили вопрос о финансировании работ по открытию поликлиники на Декабристов, тоже самое время к нему вернуться», — пояснил в беседе с «Уралинфрмбюро» депутат Евгений Зяблицев.

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