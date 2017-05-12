Индюшатиной и курятиной полностью обеспечит себя Новосибирск

Строительство комплекса стартует в мае 2017 года, первая продукция будет получена в 2018-м, а выход на проектную мощность запланирован на 2020 год. Общая стоимость проекта составляет три миллиарда рублей, из них почти 282 миллиона — объем господдержки.

В результате предприятие будет производить и обрабатывать 15 тысяч тонн мяса индейки живым весом в год. Планируется выпуск тушки, грудки, бедра, голени, крыльев индейки, а также продукции глубокой переработки — копченой грудки, пастромы, сосисок, колбас и так далее.

Кроме того, господдержку получат другие региональные инвестпроекты в аграрно-промышленной сфере. В их числе проект по увеличению выпуска мяса цыплят-бройлеров и инкубационного яйца для полного обеспечения потребителей в Новосибирской области и близлежащих регионах. Инвестиции в проект составят 228 миллионов рублей, из них 48 миллионов поступят от властей.

Недавно губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий обсудил успешное ведение крестьянского хозяйства в Маслянинском районе, где побывал с рабочей поездкой. Инвестпроекты компании «Сибирская Нива», поддерживаемые правительством региона, губернатор назвал ярким примером развития точек роста сельской экономики.

— Здесь мы видим эффективного инвестора, который работает системно и последовательно, и в то же время срабатывают областные и федеральные меры поддержки, — заключил Владимир Городецкий.