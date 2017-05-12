Литва решила не цеплять свои вагоны к поезду Калининград — Москва

Вагоны перестанут прицеплять к поезду Калининград — Москва с понедельника, 15 мая. «В трёх дополнительных вагонах в среднем ездило примерно 20 пассажиров. Маршрут сохранится и в дальнейшем, однако в Вильнюсе мы перестанем прицеплять свои вагоны. Благодаря этому сократятся наши расходы», — прокомментировал заместитель гендиректора Литовских железных дорог Линас Баужис.

По сведениям издания, в 2016 году Литовские железные дороги перевезли в Москву и обратно почти на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.