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11:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцев накормят клубникой и вишней на продовольственной ярмарке

19 мая в Новосибирске на улице Большевистская, 131, пройдет Первая городская социальная продовольственная ярмарка, сообщает пресс-служба мэрии.

Новосибирцев накормят клубникой и вишней на продовольственной ярмарке, сообщает пресс-служба мэрии.

19 мая в Новосибирске на улице Большевистская, 131, пройдет Первая городская социальная продовольственная ярмарка. Организаторы ярмарки приглашают горожан принять участие в дегустации.

Посетители ярмарки смогут попробовать и купить вяленые клюкву, клубнику и вишню, а также морсы клюквенный и из смородины.

Время дегустации — с 11 до 14 часов дня. Сама ярмарка работает с 10 утра до 19 часов вечера ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.

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