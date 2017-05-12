Самолеты отряда «Россия» проверят из-за неудачного визита Мединского в Омск
Министр культуры не смог оперативно вылететь из Сибири
Министр культуры не смог оперативно вылететь из Сибири
Сегодня стало известно о начавшейся проверке самолетов СЛО «Россия», инициированной управделами президента. О проверке сообщает ТАСС со ссылкой на управделами президента Александра Колпакова, отметившего, что в проверке участвует и профильное министерство, курирующее машиностроение.
В официальных сообщениях утверждается, что речь идет о плановой технической проверке специального летного отряда «Россия», однако ей предшествовали тревожные сообщения о ряде поломок спецбортов, которыми перевозят чиновников первого эшелона.
Так, один из последних громких инцидентов произошел 25 апреля 2017 года в Омске. После визита в город министр культуры страны Владимир Мединский не смог оперативно вылететь в Москву и застрял в Сибири на четыре часа. Сообщалось, что по окончании
Самолет остановился на полосе прямо во время разгона, так как экипаж принял решение отменить взлет. В итоге
До этого в подобной ситуации оказалась и российская делегация, летевшая на саммит АТЭС в Перу в ноябре 2016 года. Тогда