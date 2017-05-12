Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Опрос выявил страны Европы с сильными пророссийскими настроениями
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Сборная России забила три гола за 70 секунд (видео)
Забыли о 10:1 и об Овечкине. Россия обыграла Данию
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
860 лет назад родился Cид Вишес
22По миру прошел Первомай
11:59 (мск), источник: Om1.ru

Самолеты отряда «Россия» проверят из-за неудачного визита Мединского в Омск

Министр культуры не смог оперативно вылететь из Сибири из-за разгерметизации двери, в итоге самолет остановился на разгонной полосе. После этого правительство решило проверить весь автопарк компании, перевозящей первых лиц страны.

Сегодня стало известно о начавшейся проверке самолетов СЛО «Россия», инициированной управделами президента. О проверке сообщает ТАСС со ссылкой на управделами президента Александра Колпакова, отметившего, что в проверке участвует и профильное министерство, курирующее машиностроение.

Читайте также
Самолет с Мединским все же покинул Омск

В официальных сообщениях утверждается, что речь идет о плановой технической проверке специального летного отряда «Россия», однако ей предшествовали тревожные сообщения о ряде поломок спецбортов, которыми перевозят чиновников первого эшелона.

Так, один из последних громких инцидентов произошел 25 апреля 2017 года в Омске. После визита в город министр культуры страны Владимир Мединский не смог оперативно вылететь в Москву и застрял в Сибири на четыре часа. Сообщалось, что по окончании партийно-культурного форума «Единой России» Ту-214, взявший на борт кроме Мединского заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова и режиссера Станислава Говорухина, не смог взлететь с первой попытки, так как сработал сигнал разгерметизации двери.

Самолет остановился на полосе прямо во время разгона, так как экипаж принял решение отменить взлет. В итоге вип-персоны провели в Омске несколько лишних часов, и в двенадцатом часу местного времени самолет все-таки взлетел. Информация об инциденте с фотографией не взлетевшего самолета появилась на одном из каналов «Телеграм».

До этого в подобной ситуации оказалась и российская делегация, летевшая на саммит АТЭС в Перу в ноябре 2016 года. Тогда из-за поломки двигателя самолет задержался на сутки в Лиссабоне.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шишов после выхода из колонии встретился с Полежаевым и Двораковским
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
В КНДР раскрыли подробности плана покушения на Ким Чен Ына
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
Уровень пиратства в России за год вырос на 300%
Спорт
Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017 Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь