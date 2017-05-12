Самолеты отряда «Россия» проверят из-за неудачного визита Мединского в Омск

Сегодня стало известно о начавшейся проверке самолетов СЛО «Россия», инициированной управделами президента. О проверке сообщает ТАСС со ссылкой на управделами президента Александра Колпакова, отметившего, что в проверке участвует и профильное министерство, курирующее машиностроение.

В официальных сообщениях утверждается, что речь идет о плановой технической проверке специального летного отряда «Россия», однако ей предшествовали тревожные сообщения о ряде поломок спецбортов, которыми перевозят чиновников первого эшелона.

Так, один из последних громких инцидентов произошел 25 апреля 2017 года в Омске. После визита в город министр культуры страны Владимир Мединский не смог оперативно вылететь в Москву и застрял в Сибири на четыре часа. Сообщалось, что по окончании партийно-культурного форума «Единой России» Ту-214, взявший на борт кроме Мединского заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова и режиссера Станислава Говорухина, не смог взлететь с первой попытки, так как сработал сигнал разгерметизации двери.

Самолет остановился на полосе прямо во время разгона, так как экипаж принял решение отменить взлет. В итоге вип-персоны провели в Омске несколько лишних часов, и в двенадцатом часу местного времени самолет все-таки взлетел. Информация об инциденте с фотографией не взлетевшего самолета появилась на одном из каналов «Телеграм».