В 2017 году прокуроры выявили более 400 нарушений при формировании бюджетов в Калининградской области
Прокуроры выявили в Калининградской области более 400 нарушений бюджетного законодательства за 2017 год. Об этом сообщили в
Прокуроры выявили в Калининградской области более 400 нарушений бюджетного законодательства за 2017 год. Об этом сообщили в
Так, в Светлогорске в проект решения «О бюджете на 2016 год» включили прогноз
В Правдинске до настоящего времени не утверждён прогноз
Нарушения были выявлены в Озёрске, Калининграде, Полесске, Гурьевске, Зеленоградске, Нестерове, Славске и Советске. «При проверке в органах административной юрисдикции выявлены нарушения сроков направления в отделы судебных приставов для принудительного исполнения вынесенных постановлений о привлечении лиц к административной ответственности с назначением наказания в виде административных штрафов», — сообщили в