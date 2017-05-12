В 2017 году прокуроры выявили более 400 нарушений при формировании бюджетов в Калининградской области

Так, в Светлогорске в проект решения «О бюджете на 2016 год» включили прогноз социально-экономического развития без раздела о параметрах доходов и расходов, дефицита и профицита. Такие нарушения выявили и в проекте бюджета Светлогорска на 2017 год.

В Правдинске до настоящего времени не утверждён прогноз социально-экономического развития города. Установлено также, что власти муниципалитета ненадлежащим образом ведут работу по взысканию задолженностей за пользование земельными участками.