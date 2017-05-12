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12:08 (мск), источник: Клопс.ru

В 2017 году прокуроры выявили более 400 нарушений при формировании бюджетов в Калининградской области

Прокуроры выявили в Калининградской области более 400 нарушений бюджетного законодательства за 2017 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Клопс.ru

Так, в Светлогорске в проект решения «О бюджете на 2016 год» включили прогноз социально-экономического развития без раздела о параметрах доходов и расходов, дефицита и профицита. Такие нарушения выявили и в проекте бюджета Светлогорска на 2017 год.

В Правдинске до настоящего времени не утверждён прогноз социально-экономического развития города. Установлено также, что власти муниципалитета ненадлежащим образом ведут работу по взысканию задолженностей за пользование земельными участками.

Нарушения были выявлены в Озёрске, Калининграде, Полесске, Гурьевске, Зеленоградске, Нестерове, Славске и Советске. «При проверке в органах административной юрисдикции выявлены нарушения сроков направления в отделы судебных приставов для принудительного исполнения вынесенных постановлений о привлечении лиц к административной ответственности с назначением наказания в виде административных штрафов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Для устранения нарушений вынесено 39 представлений и принесено 40 протестов.

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