В Башкирии подешевели продукты — статистика

Почти на шесть процентов за это же время стала дешевле гречневая крупа-ядрица — 53,52 рубля за килограмм. Куриные яйца, по сравнению со 2 мая, подешевели на 3,6 процента — 49,80 рубля за десяток.

Свежие помидоры можно приобрести в среднем за 165,79 рубля за килограмм. Снижение цены за неделю составило 2,2 процента.

Замыкает пятерку самых подешевевших продуктов в регионе пшено, килограмм которого стоит сейчас в среднем 24,01 рубля — минус два процента за неделю.

В список подешевевших продуктов попали сосиски, сардельки, мука, подсолнечное масло, сыры, свинина, мороженая рыба, говядина, молоко цельное стерилизованное, вермишель, сливочное масло, чай, а также хлеб и булочные изделия. Недельное снижение цен на эти продукты составило 0,1−1,5 процента.

Неизменными остались за это время цены на соль и сахар — 9,39 и 39,91 рубля за килограмм.

Повысилась стоимость таких продуктов, как макаронные изделия, свежая капуста, молоко цельное пастеризованное, шлифованный рис, творог. Рост цен составил от 0,1 до 0,9 процента.

В пятерку самых подорожавших за неделю социально значимых продуктов попали куры охлажденные и мороженые — 118,27 рубля за килограмм (+1,5 процента), яблоки — 75 рублей (+2,5 процента), картофель — 32,54 рубля (+4,4 процента), морковь — 30,33 рубля (+5,1 процента) и репчатый лук — 34,09 рубля (+5,4 процента).