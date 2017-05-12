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12:23 (мск), источник: РИА Новости

Крым в 2016 году посетили иностранные туристы из 64 стран

ЯЛТА, 12 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Туристы из 64 стран мира посетили здравницы Крыма в 2016 году, несмотря на санкции, сообщил в пятницу глава комитета государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Источник: РИА Новости

Выступая на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) «Актуальные вопросы внутреннего туризма», чиновник подчеркнул, что перед Крымом поставлена задача вернуть полуострову статус круглогодичной всероссийской здравницы.

«Мы не собираемся воевать в пляжном отношении с Турцией, Египтом и другими странами. У нас гораздо меньше солнечных дней в году, чем во многих других странах, но назовите хотя бы один санаторий или пансионат в Турции или в Египте», — сказал он.

«В прошлом году на лечение в Крым приехали представители 64 стран мира, несмотря на санкции. Это официальные данные Федеральной пограничной службы. Это не только Казахстан и Украина, это и Америка, и Великобритания, и Израиль», — заявил Черняк.

Докладчик отметил, что в Крыму есть много различных туристических комплексов — от 500 до миллиона рублей в сутки.

«Для примера скажу, что уже второй год подряд на грязевое лечение в Саки с семьями приезжают граждане Израиля. На своём Мертвом море они зарабатывают деньги, а тратить их приезжают к нам», — отметил он.

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