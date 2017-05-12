564 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств и дворов в Иркутске
Проекты реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Проекты реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Рассмотрение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году» состоялось на заседании комиссии Думы города Иркутска по
Юлия Ашуркова заявила, что средства, которые заложены в программу «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году», были перенесены из двух муниципальных программ: 243 млн рублей («Дороги города Иркутска на 2013−2019 годы) и 57 млн рублей («Экологичный город на 2012−2019 годы»). В эту же программу вошли средства софинансирования из федерального и областного бюджетов в размере 213,8 млн рублей. Кроме того, 50 млн рублей выделено из резервного фонда города.
«Две трети от общего объема финансирования программы идет на дворовые территории, оставшаяся сумма на общественные пространства», — сказала Юлия Ашуркова.
Было отмечено, что не все общественные территории и дворовые пространства, за которые обсуждали и голосовали жители, смогли войти в программу 2017 года. Это связано с ограниченным объемом финансирования.
Напомним, 450,1 млн рублей направят на благоустройство дворовых территорий, 225 млн рублей — на обустройство общественных пространств в Иркутской области. Субсидии получат Иркутск, Байкальск,