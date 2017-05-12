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17:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

564 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств и дворов в Иркутске

Проекты реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Рассмотрение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году» состоялось на заседании комиссии Думы города Иркутска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту сегодня, 12 мая. В частности, были затронуты организационные вопросы этапов подготовки документа, критерии отбора заявок на попадание в перечень по благоустройству территорий, а также объемы финансирования. И.о. заместителя мэра — председателя комитета экономики администрации Иркутска Юлия Ашуркова рассказала, что на эти мероприятия в текущем году заложено почти 564 млн рублей, из которых 336 млн рублей пойдет на благоустройство дворов, а 226 млн рублей — на общественные пространства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Юлия Ашуркова заявила, что средства, которые заложены в программу «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году», были перенесены из двух муниципальных программ: 243 млн рублей («Дороги города Иркутска на 2013−2019 годы) и 57 млн рублей («Экологичный город на 2012−2019 годы»). В эту же программу вошли средства софинансирования из федерального и областного бюджетов в размере 213,8 млн рублей. Кроме того, 50 млн рублей выделено из резервного фонда города.

«Две трети от общего объема финансирования программы идет на дворовые территории, оставшаяся сумма на общественные пространства», — сказала Юлия Ашуркова.

Было отмечено, что не все общественные территории и дворовые пространства, за которые обсуждали и голосовали жители, смогли войти в программу 2017 года. Это связано с ограниченным объемом финансирования.

Напомним, 450,1 млн рублей направят на благоустройство дворовых территорий, 225 млн рублей — на обустройство общественных пространств в Иркутской области. Субсидии получат Иркутск, Байкальск, Усолье-Сибирское, Саянск, Тулун, Железногорск-Илимский, Черемхово, Усть-Илимск, Шелехов, Ангарск, Братск, Зима, Свирск. Первые проекты по формирования комфортной городской среды должны быть полностью реализованы в 2017 году. Дизайн-проекты благоустройства каждой территории, включенной в муниципальную программу, необходимо утвердить с учетом общественного обсуждения не позднее 1 июля 2017 года.

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