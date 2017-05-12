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14:27 (мск), источник: Om1.ru

Муниципальный транспорт Омска испытывает кадровый голод

В омские пассажирские предприятия нужны не только водители и кондукторы, но также гонщик, программист и швея.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 12 мая, омская служба занятости провела ярмарку вакансий по заказу муниципальных предприятий пассажирского транспорта. Везде требуются водители, кондукторы и слесари по ремонту. МП «Электрический транспорт» ищет водителей троллейбусов и трамваев.

Нужен персонал и не на массовые вакансии. ПП-4 приглашает на работу ведущего программиста, ПП-7 — контролёра технического состояния транспорта, ПП-8 — водителя-гонщика, ПП-2 — швею и охранника, «Электрический транспорт» — электромонтёра тяговой подстанции.

Сколько департамент транспорта готов платить этим работникам, служба занятости не уточняет. Желающие устроиться на работу могут узнать подробности на предприятиях.

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