Муниципальный транспорт Омска испытывает кадровый голод

Сегодня, 12 мая, омская служба занятости провела ярмарку вакансий по заказу муниципальных предприятий пассажирского транспорта. Везде требуются водители, кондукторы и слесари по ремонту. МП «Электрический транспорт» ищет водителей троллейбусов и трамваев.

Нужен персонал и не на массовые вакансии. ПП-4 приглашает на работу ведущего программиста, ПП-7 — контролёра технического состояния транспорта, ПП-8 — водителя-гонщика, ПП-2 — швею и охранника, «Электрический транспорт» — электромонтёра тяговой подстанции.

Сколько департамент транспорта готов платить этим работникам, служба занятости не уточняет. Желающие устроиться на работу могут узнать подробности на предприятиях.