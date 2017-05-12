Муниципальный транспорт Омска испытывает кадровый голод
В омские пассажирские предприятия нужны не только водители и кондукторы, но также гонщик, программист и швея.
В омские пассажирские предприятия нужны не только водители и кондукторы, но также гонщик, программист и швея.
Сегодня, 12 мая, омская служба занятости провела ярмарку вакансий по заказу муниципальных предприятий пассажирского транспорта. Везде требуются водители, кондукторы и слесари по ремонту. МП «Электрический транспорт» ищет водителей троллейбусов и трамваев.
Нужен персонал и не на массовые вакансии. ПП-4 приглашает на работу ведущего программиста, ПП-7 — контролёра технического состояния транспорта, ПП-8 —
Сколько департамент транспорта готов платить этим работникам, служба занятости не уточняет. Желающие устроиться на работу могут узнать подробности на предприятиях.