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16:20 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани появились 25-рублевые монеты, выпущенные к Чемпионату мира по футболу-2018

В Казани появились памятные монеты, выпущенные к Чемпионату мира по футболу-2018, их номинал составляет 25 рублей. Они появились в банках города, сообщил народный корреспондент портала.

Источник: Prokazan.ru

На одной стороне монеты изображена официальная эмблема Чемпионата Мира по футболу, на обратной — двуглавый орел. Монеты изготовлены из медно-никелевого сплава. Таких планируют выпустить до 20 миллионов штук, аналогичные выпустят и в цвете — их будет около 250 тысяч. Выпуск в обращение осуществляют банки, ими можно везде расплачиваться.

Всего в рамках программы Чемпионата мира по футболу-2018 Банком России предполагается выпуск 18 видов монет. Из них 15 — из драгоценных металлов и 3 — из медно-никелевого-сплава. В конце прошлого года в обращение выпустили уже 7 монет. Среди них две инвестиционные — серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 с изображением Кубка, 4 серебряные монеты с изображением городов, принимающих у себя Чемпионат и монета из недрагоценных металлов.

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