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13:17 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров потребовал неуклонного исполнения планов по благоустройству территорий

Губернатор Андрей Бочаров в ходе инспекционной поездки по Киквидзенскому району посетил хутор Калиновский. Здесь он ознакомился с ходом реализации проекта благоустройства центральной усадьбы.

Источник: РИАЦ

Проект стал одним из победителей регионального конкурса и получил губернаторский грант в сумме трех миллионов рублей. Предполагается основательная реконструкция центрального парка, который станет местом притяжения жителей хутора. Губернатор поставил задачу, реализовать проект в срок и по полной программе. Личную ответственность за решение задачи он возложил на главу сельского поселения.

Причем, подчеркнул Андрей Бочаров, это касается не только Калиновского сельского поселения, но и глав всех территорий, на которых развернулось масштабное наведение порядка. Гранты в размере трех миллионов рублей каждый на благоустройство центральных усадеб получили в этом году 90 сельских поселений Волгоградской области. Средства на приведение в порядок центральных усадеб в регионе выделяются впервые. Финансирование в этом году составит около миллиарда рублей. Это еще один важный этап большой программы благоустройства, которая началась в области в 2014 году. Губернатор поставил задачу, создать комфортные условия для жизни людей во всех населённых пунктах Волгоградской области, вне зависимости от удаленности и количества проживающих.

«Необходимо создать достойные условия для жизни людей и базу для развития, — подчеркнул на заседании Совета муниципальных образований Волгоградской области Андрей Бочаров. — Ключевую роль в этой работе выполняют органы местного самоуправления. Вместе с жителями они определяют потребности территорий, выделяют проблемы, которые требуют решения в первую очередь. И вопросы благоустройства — одни из главных в этой работе», — заявил губернатор.

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