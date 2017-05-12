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17:17 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградский Роспотребнадзор с начала года изъял из продажи 236 кг некачественной молочной продукции

С начала года из оборота в Калининградской области специалисты Роспотребнадзора изъяли 12 партий молочной продукции общим весом 236 кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Клопс.ru

За время проверок с начала года выписано 25 штрафов на общую сумму около 300 тысяч рублей. При этом в первом квартале 2017 года управление проверило 26 предприятий, производящих и продающих молочную продукцию. Были выявлены нарушения условий хранения и сроков годности молочной продукции, нарушения требований к маркировке продукции, реализация продукции, не соответствующей по результатам лабораторных исследований обязательным требованиям.

Так, из 80 исследованных проб молока и молочной продукции 4 пробы не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Две пробы (кефир ООО «Гусевмолоко», молоко сырое ОАО «Молоко») не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, ещё две пробы (плавленый сыр ОАО «Молоко») — по физико-химическим и показателям идентификации.

Молочной продукции, не отвечающей требованиям по содержанию химических загрязнителей (токсичных элементов — кадмия, мышьяка, свинца, ртути, пестицидов), микотоксинов и антибиотиков, контаминированной патогенной микрофлоры, не выявлено.

Как не купить некачественное молоко (советы Роспотребнадзора).

При покупке необходимо обращать внимание на информацию на потребительской упаковке: маркировка должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011), содержать наименование пищевой продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и местонахождение изготовителя пищевой продукции, рекомендации и (или) ограничения по использованию, единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза.

Ни в коем случае нельзя покупать молочную продукцию с нарушенной, загрязнённой упаковкой, истёкшим сроком. Стоит также убедиться, что продавцом соблюдены условия хранения молочной продукции: температурный режим, правила товарного соседства. Также следует отказаться от приобретения реализуемой физическими лицами молочной продукции, завезённой в Калининградскую область «исключительно для личных нужд».

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