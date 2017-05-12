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12:33 (мск), источник: Telegraf.com.ua

НБУ рассказал о росте цен в Украине

Потребительская инфляция в апреле замедлилась и составила 12,2% г/г (15.1% г/г в марте).

Источник: Telegraf.com.ua

В месячном измерении рост индекса потребительских цен составил 0,9%. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на НБУ.

Стремительное замедление годовой инфляции в апреле было ожидаемым и произошло прежде всего в результате исчерпания влияния ряда административных факторов. Таким факторам было повышение тарифов на природный газ в апреле прошлого года. Фактическая инфляция в годовом измерении оказалась несколько ниже траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете (апрель 2017), что предполагает замедление роста ИПЦ до 9,1% на конец 2017 года.

Напомним, международный валютный фонд спрогнозировал рост ВВП Украины на уровне 2% при инфляции 10% на конец 2017 года.

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