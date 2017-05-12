В Башкирии уничтожили 11 тонн птицы, зараженной вирусом H5

Сейчас на территории фабрики, откуда была завезена птица в Башкирию, произведена полная дезинфекция. В Башкирии же партия птицы из Татарстана была в срочном порядке уничтожена профильными специалистами. ProUfu.ru удалось добыть фото с места забоя.

В соседней республике на одной из ферм произошло заражение птицы, началась эпидемия.

На данный момент сотрудники надзорного ведомства в усиленном режиме проверяют все птицеводческие хозяйства. Но территории республики их насчитывается 27 штук. В скором времени каждое из них будет проверено на предмет наличия вируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в республику из Ростова привезли вирус гриппа А. Зараженная продукция завезена еще и на территорию Татарстана, Чувашии и Удмуртии. Вся продукция изъята из товарооборота, ветеринарные лаборатории проводят соответствующие экспертизы. По предварительным данным в Башкирии найдено 12 тонн зараженной птицы.