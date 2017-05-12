Продано: 15 олимпийский коттеджей в Сочи ушли с молотка

В Сочи распродают наследие Зимней Олимпиады-2014. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города 12 мая, на днях состоялись очередные торги, на которых было реализовано 15 коттеджей из 41, выставленного на продажу.

Вырученная сумма превысила ожидаемую на 10 млн рублей, уточнил директор департамента имущественных отношений администрации города Сочи Владимир Пермяков. Всего в казну курорта поступило 170 миллионов рублей.

Потенциальные покупатели могли приобрести олимпийские коттеджи, не выезжая из дома: торги впервые проходили на электронной площадке.

Новый аукцион будет объявлен в ближайшие дни. На него будут выставлены 26 коттеджей.

Как сообщало ИА REGNUM, коттеджи, которые в настоящее время реализует муниципалитет, принадлежали государственной корпорации «Олимпстрой» и возводились для местных жителей, чьи дома и земля подлежали изъятию для возведения олимпийских объектов. Однако часть домов оказалась невостребованной. Поэтому город решил выставить их на торги и пополнить городскую казну. Средства от продажи коттеджей будут направлены на решение городских проблем, заверили в мэрии.