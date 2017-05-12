Продано: 15 олимпийский коттеджей в Сочи ушли с молотка
Конечная вырученная сумма превысила ожидаемую.
Конечная вырученная сумма превысила ожидаемую.
В Сочи распродают наследие Зимней Олимпиады-2014. Как сообщили ИА REGNUM в
Вырученная сумма превысила ожидаемую на 10 млн рублей, уточнил директор департамента имущественных отношений администрации города Сочи Владимир Пермяков. Всего в казну курорта поступило 170 миллионов рублей.
Потенциальные покупатели могли приобрести олимпийские коттеджи, не выезжая из дома: торги впервые проходили на электронной площадке.
Новый аукцион будет объявлен в ближайшие дни. На него будут выставлены 26 коттеджей.
Как сообщало ИА REGNUM, коттеджи, которые в настоящее время реализует муниципалитет, принадлежали государственной корпорации «Олимпстрой» и возводились для местных жителей, чьи дома и земля подлежали изъятию для возведения олимпийских объектов. Однако часть домов оказалась невостребованной. Поэтому город решил выставить их на торги и пополнить городскую казну. Средства от продажи коттеджей будут направлены на решение городских проблем, заверили в мэрии.
Аукцион по продаже олимпийских коттеджей несколько раз переносился