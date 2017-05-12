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17:14 (мск), источник: ИА REGNUM

Продано: 15 олимпийский коттеджей в Сочи ушли с молотка

Конечная вырученная сумма превысила ожидаемую.

В Сочи распродают наследие Зимней Олимпиады-2014. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города 12 мая, на днях состоялись очередные торги, на которых было реализовано 15 коттеджей из 41, выставленного на продажу.

Вырученная сумма превысила ожидаемую на 10 млн рублей, уточнил директор департамента имущественных отношений администрации города Сочи Владимир Пермяков. Всего в казну курорта поступило 170 миллионов рублей.

Потенциальные покупатели могли приобрести олимпийские коттеджи, не выезжая из дома: торги впервые проходили на электронной площадке.

Новый аукцион будет объявлен в ближайшие дни. На него будут выставлены 26 коттеджей.

Как сообщало ИА REGNUM, коттеджи, которые в настоящее время реализует муниципалитет, принадлежали государственной корпорации «Олимпстрой» и возводились для местных жителей, чьи дома и земля подлежали изъятию для возведения олимпийских объектов. Однако часть домов оказалась невостребованной. Поэтому город решил выставить их на торги и пополнить городскую казну. Средства от продажи коттеджей будут направлены на решение городских проблем, заверили в мэрии.

Аукцион по продаже олимпийских коттеджей несколько раз переносился из-за отсутствия заявок. Первые торги прошли в 28 сентября 2015 года. Тогда был продан первый дом. Обладателем самого маленького из всех предложенных лотов — «домика у моря» площадью в 32 кв. метра и участка земли в 3 сотки — стал житель Подмосковья.

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