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12:46 (мск), источник: РИА Новости

«Тавриду» построят по строгим международным стандартам, заявил Соколов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство федеральной четырехполосной трассы «Таврида» в Крыму будет вестись по строгим международным стандартам, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Источник: РИА "Новости"

В Крыму в пятницу дан официальный старт строительству федеральной четырехполосной трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Общая планируемая протяженность трассы — 275,5 километра, расчетная скорость движения — 120 километров в час. На строительстве задействуют 3,5 тысячи человек.

«Работы практически ведутся на первых четырех участках, которые идут от Керчи до столицы республики — до Симферополя. К 2020 году мы получим полноценную скоростную дорогу первой категории, с расчетной скоростью движения на практически полной протяженности 120 километров в час, которая будет соответствовать самым строгим международным стандартам», — сказал Соколов журналистам.

По его словам, из-за возможного удорожания проекта с учетом транспортной логистики принято решение использовать в основном местные строительные материалы. «Это с одной стороны сэкономит бюджетные средства, выделяемые для строительства дороги, а с другой обеспечит удобную транспортную логистику», — подчеркнул министр.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что строительство не будет вестись в ущерб экологии. «Для нас сохранение нашего ландшафта, наших природных ценностей, заповедных земель является одной из приоритетных задач, поэтому просто так кромсать крымскую землю мы не будем, баланс мы найдем», — сказал Аксенов.

По его словам, все участки, которые выделены под разведку, будут согласовываться с местными администрациями, чтобы избежать причинения ущерба местным жителям и окружающей среде.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды» составляет 138,9 миллиарда рублей.

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