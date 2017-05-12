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13:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске подорожали цены на прием у врача и проезд в поезде

С начала 2017 года цены на платные услуги населению увеличились на 2,5%, сообщает Новосибирскстат.

В Новосибирске подорожали цены на прием у врача и проезд в поезде, сообщает Новосибирскстат.

С начала 2017 года цены на платные услуги населению увеличились на 2,5%. Из платных услуг, оказываемых населению, больше всего подорожала аренда банковского сейфа (на 64%), предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи (на 22%), проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда (на 13%), лечебный массаж (на 13%), первичный консультативный прием у врача специалиста (на 7%).

Стала дешевле поездка в Таиланд (на 4%) и шиномонтаж колес легкового автомобиля (на 4%).

За период с начала 2017 года (по сравнению с декабрем 2016 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 101%. .

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