В Новосибирске подорожали цены на прием у врача и проезд в поезде, сообщает Новосибирскстат.

С начала 2017 года цены на платные услуги населению увеличились на 2,5%. Из платных услуг, оказываемых населению, больше всего подорожала аренда банковского сейфа (на 64%), предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи (на 22%), проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда (на 13%), лечебный массаж (на 13%), первичный консультативный прием у врача специалиста (на 7%).

Стала дешевле поездка в Таиланд (на 4%) и шиномонтаж колес легкового автомобиля (на 4%).

За период с начала 2017 года (по сравнению с декабрем 2016 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 101%. .