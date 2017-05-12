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12:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Деме появятся два новых квартала с домами в 28 этажей, школой и двумя детсадами

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В уфимском районе Дема появятся два новых квартала. На одном участке спроектированы 13-этажные и 17-этажные дома со встроенными предприятиями обслуживания.

Публичные слушания по проекту планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Ухтомского, Дагестанской и Магистральной, прошли накануне, сообщили в пресс-службе Горсовета.

Общая площадь проектируемой территории — 20,75 га, на жилую территорию отведено 15,4 га. Сейчас территория занята 9−16 этажными многоквартирными жилыми домами. Имеются бараки, одноэтажные усадебные дома с участками, подлежащие сносу.

На участке спроектированы 13-этажные и 17-этажные дома со встроенными предприятиями обслуживания. Будет построена средняя школа на 1314 учащихся со спортивно-оздоровительным блоком и два детских сада на 190 мест каждый. Проезды, ведущие к проектируемым жилым домам, будут иметь ширину шесть метров. На территории уже имеется отдельно стоящий магазин «Полушка», в нем будет надстроен второй этаж.

Второй квартал новостроек ограничен улицами Ухтомского, Магистральной, Дагестанской и Правды. На месте сносимой застройки и на вновь выявленных участках предполагается разместить девять новых жилых домов высотностью от 10 до 28 этажей, отдельно стоящие подземные и наземные механизированные парковки. Общий жилищный фонд рассчитан на 14 557 жителей, из которых 2416 во вновь заселяемых домах. 169 человек из сносимых домов будут расселены.

Социальные объекты в данном жилом квартале будут реконструированы. Лицей № 123 с увеличением территории и строительством нового учебного корпуса будет принимать большее количество учащихся — до 1580. Детский сад № 110 меняет границы территории, в связи с необходимостью санитарных разрывов. Дошкольное учреждение № 115 увеличит общую вместимость до 300 мест благодаря расширению территории. Дворец детского и юношеского творчества «Орион» будет реконструирован.

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