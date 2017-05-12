Ростов-на-Дону и Минск подсчитывают выгоду от прямого авиасообщения

Наладить авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Минском хотят власти региона и руководство Белоруссии. Вопрос практически решён, осталось только подсчитать экономическую выгоду от открытия воздушного пути. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Ростовской области Василия Голубева с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы донского региона 12 мая.

Наладить авиасвязь планируется в преддверии чемпионата мира по футболу, который Ростов-на-Дону примет летом 2018 года. Участники переговоров не сомневаются, что столица Белоруссии также весьма привлекательная для жителей Дона. Пока прямого сообщения между столицами нет, добраться до Минска и обратно ростовчанам можно с пересадкой в столичных аэропортах.

Александр Лукашенко похвалил Ростовскую область за подготовку к мундиалю и отметил возможность содействия Донскому региону в этой сфере.

«У нас с Ростовской областью очень хорошие отношения. В торговле мы прибавляем, за прошлый год почти на 20%. Немного в России таких регионов, с которыми у нас такие неплохие взаимоотношения. И если мы будем системно и настойчиво действовать, то достигнем товарооборота в 500 млн долларов», — сказал белорусский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об увеличении товарооборота до $500 млн в год заявлял ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый в рамках девятого заседания рабочей группы по сотрудничеству донского региона и республики. Также были отмечены сферы сотрудничества. В частности, в сельскохозяйственной отрасли, машиностроении, строительстве, в том числе, школ и детских садов.

В рамках визита делегации Ростовской области был подписан протокол о развитии сотрудничества между Белоруссией и Ростовской областью на 2017−2019 годы.