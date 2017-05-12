Ростов-на-Дону и Минск подсчитывают выгоду от прямого авиасообщения
Завершился визит делегации Ростовской области в Белоруссию.
Завершился визит делегации Ростовской области в Белоруссию.
Наладить авиасообщение между
Наладить авиасвязь планируется в преддверии чемпионата мира по футболу, который
Александр Лукашенко похвалил Ростовскую область за подготовку к мундиалю и отметил возможность содействия Донскому региону в этой сфере.
«У нас с Ростовской областью очень хорошие отношения. В торговле мы прибавляем, за прошлый год почти на 20%. Немного в России таких регионов, с которыми у нас такие неплохие взаимоотношения. И если мы будем системно и настойчиво действовать, то достигнем товарооборота в 500 млн долларов», — сказал белорусский президент.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, об увеличении товарооборота до $500 млн в год заявлял ранее заместитель
В рамках визита делегации Ростовской области был подписан протокол о развитии сотрудничества между Белоруссией и Ростовской областью на 2017−2019 годы.