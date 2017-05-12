Под Новосибирском появится завод по переработке мяса индейки, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

10 мая на заседании правительства было одобрено инвестирование в проект по строительству птицекомплекса в Колыванском районе.

Согласно проекту, в год завод будет перерабатывать до 15 тысяч тонн мяса индейки. Планируется производство продукции из мяса индейки (тушка, грудка, бедро, голень, крылья и др.) и продукции глубокой переработки (копченная грудка, пастрама, сосиски, колбасы и др.).

Общая стоимость проекта составляет 3 млрд рублей, объём господдержки на период с 2019 по 2025 год составят 281 млн 745 тыс рублей. Начало строительства запланировано в мае 2017 года, первая продукция должна быть выпущена в 2018 году, а выход производства на полную проектную мощность запланирован на 2020 год.