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13:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Под Новосибирском появится завод по переработке мяса индейки

Строительство крупного птицекомплекса начнется в регионе в 2017 году, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Под Новосибирском появится завод по переработке мяса индейки, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

10 мая на заседании правительства было одобрено инвестирование в проект по строительству птицекомплекса в Колыванском районе.

Согласно проекту, в год завод будет перерабатывать до 15 тысяч тонн мяса индейки. Планируется производство продукции из мяса индейки (тушка, грудка, бедро, голень, крылья и др.) и продукции глубокой переработки (копченная грудка, пастрама, сосиски, колбасы и др.).

Общая стоимость проекта составляет 3 млрд рублей, объём господдержки на период с 2019 по 2025 год составят 281 млн 745 тыс рублей. Начало строительства запланировано в мае 2017 года, первая продукция должна быть выпущена в 2018 году, а выход производства на полную проектную мощность запланирован на 2020 год.

Кроме того, господдержку получат другие региональные инвестпроекты в аграрно-промышленной сфере. В их числе инвестиционный проект «Интенсификация и расширение производства мяса цыплят-бройлеров в ЗАО “Коченевская птицефабрика” Коченевского и Искитимского районов Новосибирской области». Общий объём инвестиций в данный проект составляет 228 млн рублей, объём государственной поддержки на период 2017—2020 годы — 48 млн рублей. .

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